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ميناء دمياط يستقبل7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 07 أبريل 2018 10:52 ص
ميناء دمياط يستقبل7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة،بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة  3 قطار بحمولة إجمالية 3773 طن و 73 سيارة نقل محملة بـ 3126 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161345 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و 500 طن كوارتز و 3900 طن فوسفات .

 

 

 


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