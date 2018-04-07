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السبت، 07 أبريل 2018 05:54 م
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مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادى بنيران الجيش اليمنى فى الجوف

السبت، 07 أبريل 2018 05:09 م
مصرع عدد من الحوثيين بينهم قيادى بنيران الجيش اليمنى فى الجوف الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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لقى عدد من الحوثيين مصرعهم بينهم قيادى، اليوم السبت، بنيران الجيش اليمنى فى جبهة حام بالمتون شمالى الجوف.

وقال مصدر ميدانى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) - إن المليشيا الانقلابية حاولت الهجوم على مواقع الجيش فى تبة قعيطة بجبهة حام فى مديرية المتون، وإن قوات الجيش تصدت للهجوم واجبرت العناصر المهاجمة على الانسحاب، كما

استهدفت مدفعية الجيش تحركات ميليشيات الحوثيين فى محيط التبة ما ساهم فى دحر عناصرها بسهولة .
وأضاف أن الحوثيين تكبدوا عددا كبيرا من القتلى بينهم القيادى الحوثى أبوعمار الحمزي، كما سقط منهم عدد كبير من المصابين.
 

 

 

 


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