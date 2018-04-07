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مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب "جرائم حرب" فى غزة

السبت، 07 أبريل 2018 12:00 ص
مركز حقوقى فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب "جرائم حرب" فى غزة جرائم الاحتلال فى غزة


أ ش أ
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 استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلى للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، مؤكدا أن ما ارتكبته قوات الاحتلال هى انتهاكات جسيمة ترتقى لمستوى جرائم الحرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد الأساسية للقانون الدولى الإنسانى ولاسيما مبدأى التمييز والتناسب.


وأعاد المركز الحقوقى - فى بيان صدر مساء الجمعة - التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لحماية المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، والعمل على إنهاء حصار غزة فورا، وإعمال مبدأ المحاسبة الذى شكل غيابه تشجيعا لقوات الاحتلال على قتل المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، والتحلل من القيود والالتزامات التى يفرضها القانون الدولى على سلطات الاحتلال، بل إن غياب المساءلة والمحاسبة شجع تلك القوات على المضى قدما فى انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.


وأدى استخدام الاحتلال الإسرائيلى للقوة المفرطة والمميتة فى التعامل مع مظاهرات اليوم الجمعة إلى استشهاد 8 مدنيين أحدهم متأثرا بجروحه، وإصابة 489 آخرين من بينهم307 أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى 56 طفلا و4 نساء، و3 صحفيين، و3 مسعفين، وذلك بحسب توثيق مركز الميزان الحقوقي.


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