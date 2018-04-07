مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 33 ألف شخص من "دوما" منذ 5 مارس الماضى

مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 33 ألف شخص من "دوما" منذ 5 مارس الماضىالسبت، 07 أبريل 2018 04:02 م
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
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أعلن مركز المصالحة الروسى، اليوم السبت، خروج 33 ألفا و345 شخصا من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، منذ أمس الأول الخميس، بينهم 29 ألفا و217 مدنيا، و738 مقاتلا، و3 آلاف و390 فردا من عائلاتهم.
وقال رئيس مركز المصالحة الروسى الجنرال يورى يفتوشنكو، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إن عملية خروج المسلحين والمدنيين توقفت فى الوقت الحالى .
وفى سياق متصل، أضاف يفتوشنكو، أن مسلحى (جيش الإسلام) بسوريا أطاحوا بقادة التنظيم الذين تفاوضوا بخصوص الخروج من مدينة دوما فى الغوطة الشرقية، مؤكدا أن عناصر التنظيم يمنعون السوريين من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.
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