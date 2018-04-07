مديرية أمن سوهاج تنهى إستعدادها لتأمين الكنائس والمطرانيات أثناء عيد القيامة







سوهاج محمود مقبول

أنهت مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، اليوم السبت، كافة الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد القيامة المجيد، التى سوف تتم الليلة على مستوى المحافظة من خلال رفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى لتأمين 298 كنيسة ومطرانية ودير على مستوى المحافظة، تم وضع البوابات الإلكترونية على المداخل والمخارج تحت حراسة القوات بالاشتراك مع الكشافة بالكنيسة وتم خلق حرم أمن بمحيطها.

ومن جانبه، أكد اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين 9 لواءات كوظائف إشرافية على عملية التأمين، وتقسيم المراكز على مستوى المحافظة إلى قطاعات أمنية لسهولة السيطرة عليها ومتابعتها على مدار الساعة، والدفع بضباط نظام وبحث جنائى للمشاركة فى عملية التأمين وأفراد نظام وبحث جنائى وتشكيلات فض أمن مركزى ومجموعات قتالية ومجموعة خاصة ومدرعات مجهزة من إدارة قوات الأمن ووحدات من التدخل سريع.

وأضاف مدير الأمن أن هناك تواجدا مكثفا لرجال الشرطة وأفراد الأمن السريين حول الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأنه تم غلق جميع الشوارع المؤدية للمطرانيات والكنائس ليلة الاحتفال إغلاقا كاملا مع تحويل مسار السيارات وعمل حواجز مرورية فى محيطها منعا لمرور وانتظار السيارات مع وضع بوابات إنذار وتأمين الدخول على أبواب المطرانيات وتم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية مزودة بقوات نظام وبحث لمتابعة الحالة الأمنية والإشراف على انتظام الخدمات وسرعة التوجه لفحص أى بلاغ فى حينه على مستوى جميع قطاعات المحافظة.

كما تم تنفيذ مرورا دوريا على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس والمطرانيات والجمعيات على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات، وأنه تم تدعيم الكنائس ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن ويتم تفتيش المشاركين فى الاحتفالات من خلال 3 نقاط تفتيش فى وجود سيدة من الكنيسة لتفتيش السيدات مع ضرورة التأكد من هوية الأشخاص من خلال بطاقة الرقم القومى صرح بذلك اللواء حسن محمود حكمدار المديرية.

أما اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية فقد أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، ومنع الإجازات والراحات للضباط والأفراد بوحدات المباحث والأقسام لحين انتهاء الاحتفالات، وفحص جميع الفنادق والنزلاء بالإضافة لتشديد الرقابة على الكنائس والأماكن المحيطة بها لضبط الخارجين عن القانون من خلال حملات استباقية تم تنفيذها بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى.