محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال أعياد شم النسيم







قنا - هند المغربى

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على رفع درجات الاستعداد بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطرى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنظافة والإسعاف لتوفير وتأمين كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرائجة فى احتفالات شم النسيم كالفسيخ والرنجه والسردين مع التأكد من سلامتها وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان تعليماته فى بيان برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وزيادة عدد النوبتجيات بقسم الاستقبال والأقسام الحرجة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية والتنسيق مع الإسعاف لسرعة تلبية النداء وتوفير كميات من أكياس الدم بأنواعه لاستقبال أى حالات مرضية والتعامل معها فورًا.

وأضاف المحافظ انه تم تكليف مديريتى التموين والطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومى على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية بها مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار محافظ قنا إلى أنه بالتنسيق مع اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تم رفع درجات الاستعداد الأمنى لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة وكذلك المتنزهات العامة والحدائق أثناء الاحتفالات بشم النسيم.

وأكد الهجان أن المحافظه على استعداد تام للإحتفال بأعياد شم النسيم حيث سيتم فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنينبالمجان كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهرى للتعامل مع أية حالات طارئة ووضع خطه لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظه.