video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال أعياد شم النسيم

السبت، 07 أبريل 2018 05:11 م
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد بالمديريات الخدمية لاستقبال أعياد شم النسيم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على رفع درجات الاستعداد  بقطاعات الصحة والتموين والطب البيطرى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنظافة والإسعاف لتوفير وتأمين كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرائجة فى احتفالات شم النسيم كالفسيخ والرنجه والسردين مع التأكد من سلامتها وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان تعليماته فى بيان برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وزيادة عدد النوبتجيات بقسم الاستقبال والأقسام الحرجة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية والتنسيق مع الإسعاف لسرعة تلبية النداء وتوفير كميات من أكياس الدم بأنواعه لاستقبال أى حالات مرضية والتعامل معها فورًا.

وأضاف المحافظ انه تم تكليف مديريتى التموين والطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور اليومى على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة  وتوافر الاشتراطات الصحية بها مع أخذ عينات من هذه المنتجات لفحصها وإعدام التالف منها حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار محافظ قنا إلى أنه بالتنسيق مع اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تم رفع درجات الاستعداد الأمنى لتأمين الكنائس بجميع أرجاء المحافظة وكذلك المتنزهات العامة والحدائق أثناء الاحتفالات بشم النسيم.

وأكد الهجان أن المحافظه على استعداد تام للإحتفال بأعياد شم النسيم حيث سيتم فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال المواطنينبالمجان كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهرى للتعامل مع أية حالات طارئة ووضع خطه لأعمال النظافة والتجميل الدورية بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظه.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة