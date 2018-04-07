محافظ سوهاج : توفير 100 سيارة إسعاف للمرور بشكل دورى على الحدائق العامة







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين ، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية ، وتوفير 100 سيارة اسعاف للمرور بشكل دوري علي الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة ، كما تم توفير أمصال ولقاحات التسمم الغذائي ، خاصة الناتجة عن تناول الأسماك المملحة والمدخنة .

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه تم التنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة لفتح المتنزهات والحدائق العامة والملاعب ، ومراكز الشباب أمام المواطنين بالمجان ، والعمل علي تكثيف أعمال النظافة ، وكذلك التنسيق مع مديرية امن سوهاج لتكثيف التواجد الأمني والدوريات بشوارع وميادين ، ضمانا لاستمتاع المواطنين بالأعياد دون اية معوقات ، وتم تشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية ، لرفع مخلفات الاحتفال بشكل فوري ونظافة الشوارع والميادين .

وأضاف عبد المنعم ، أنه تم إلغاء إجازات جميع الأطباء ومضاعفة أعدادهم في أقسام الطوارئ، مشددا علي الوحدات المحلية بتكثيف الحملات والرقابة ، لمنع إقامة أية مبان مخالفة لأحكام القوانين، والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خلال أجازة الاعياد ، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء ، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها .

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن مديرية الزراعة قد انهت الدورة التدريبية الأولي لمطبقى المبيدات ومكافحة الآفات وأداء الاختبار النهائي للدورة ، وتاتي الدورة بشهادة معتمدة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمنظومة الزراعية وتقديم اعلي مستوي من الخدمات للمزارعين بسوهاج .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم اداء الاختبار النهائي للدورة الأولي لمطبقي المبيدات ومكافحة الآفات ، وسيتم اجراء الدورة الثانية بالادارة الزراعية بطهطا في الفترة من 15 وحتي 20 ابريل الجاري ، مشيرة أن شروط التقديم للحصول علي الدورة التدريبية المجانية لمطبقى المبيدات ومكافحة الافات بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة " يونيدو " ان يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، و حاصل على مؤهل متوسط فما فوق (دبلوم او معاهد او كليات) ، والسن لايزيد عن 35 سنة ، علي أن يتم التقدم بالأوراق المطلوبة وهي : صورة بطاقة - صورة المؤهل - صورة شخصية "

وأشاد عبد المنعم بما تقوم به مديرية الزراعة من تنظيم ندوات وورش عمل للتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة ومقاومة افات وامراض المحاصيل الزراعية للارتقاء بالانتاج الزراعى بانحاء المحافظة .

وفى ذات السياق ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بازالة فورية لحالتين تعدي على الاراضى الزراعية بناحية بندر اخميم بمساحة اكثر من 5 قراريط ، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح محمود امام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية تحت اشراف المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة وبالاشتراك مع رأفت جودة مدير الإدارة الزراعية بأخميم وقسم حماية الاراضي ، وبتأمين من قوات امن سوهاج ومركز شرطة اخميم ووحدة المباحث بالمركز ، وقد اسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة فورية لحالتين تعدي علي الاراضي الزراعية بناء بالبلوك الابيض والاسمنت علي مساحة 5 قراريط و12 سهم .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية ، وإزالتها فور وقوعها وقبل تطورها .