محافظ القليوبية يتقدم بالعزاء لأسرة طالب توفى فى بالوعة صرف







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

تقدم اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب مصطفى أحمد سعيد الذى سقط فى بالوعة الصرف الرئيسية بالشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة راجيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقرر المحافظ فى بيان إحالة كافه المتسببين عن هذا الحادث الأليم للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين مشددا على أنه لا مكان لمقصر أو متخاذل فى عمله.

وأمر المحافظ رؤساء المدن والأحياء بضرورة مراجعة كافة البيارات المتواجدة فى أنحاء المحافظة والتأكد من سلامة الأغطية وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى.