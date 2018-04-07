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محافظ القليوبية: لجنه لمعاينة طريق السلام الخانكة عقب مصرع وإصابة 12 شخص

السبت، 07 أبريل 2018 02:11 م
محافظ القليوبية: لجنه لمعاينة طريق السلام الخانكة عقب مصرع وإصابة 12 شخص اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية


القليوبية-نيفين طه
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قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، تكليف لجنة لمعاينة طريق "السلام – الخانكة" اليوم وتدبير الاعتمادات اللازمة لرفع كفاءة الطريق وصيانة أعمدة الإنارة عقب تداعيات حادث مصرع وإصابة 12 شخصا إثر إنقلاب سارة أجرة عليه صباح اليوم السبت.

ومن جانبه قال رضوان الزيات عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة،إنه تقدم بطلب للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لتوفير إعتماد 10 ملايين جنيه لتطوير الطريق.
 
 

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