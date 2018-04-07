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محافظ أسيوط فى كلمته بعيد القيامة : تواجدنا اليوم يدل على روح الإستقرار

السبت، 07 أبريل 2018 11:41 م
محافظ أسيوط فى كلمته بعيد القيامة : تواجدنا اليوم يدل على روح الإستقرار جانب من التهنئة


أسيوط - ضحا صالح
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قدم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط،  مساء اليوم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد نائبا، عن رئيس الجمهورية وذلك بكنائس وأديرة مراكز منفلوط وديروط والقوصية والدير المحرق، يرافقه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مدير الأمن الوطني ،والعميد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي وأعضاء مجلس النواب.

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ،أهمية الوحدة الوطنية التي تميز المصريين  ويتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات ،مضيفا " إن تواجدنا جميعا اليوم  يدل على روح الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر، والتي تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد ،وستظل دائماً مصر هي رمز المحبة و السماحة في جميع اﻷديان ونسيجا وصفا واحدا".

بدأ المحافظ والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الارثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني لقيادات وشعب مطرانية منفلوط بحضور الانبا يؤنس  كما زار الدسوقي ومرافقوه مطرانية الاقباط الارثوذكس بمركز ديروط ،وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ديروط كما حضر القداس الذي أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية وهنأ الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بعيد القيامة المجيد وتوجه إلي مطرانية ماريوحنا المعمدان بالقوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية.

من جانبه قال الأنبا يؤانس مطران الاقباط الأرثوذكس بأسيوط ،أن علينا جميعا أن نبعث الأمل في حياة كل انسان ،و نشكر الله دائما على أن مصرنا تسير نحو الأفضل ،وأن هناك امل و رجاء في المستقبل.

كان محافظ أسيوط قد أرسل فى وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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