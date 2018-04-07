كهرباء الأقصر تعلن حاله الطوارئ إستعداداً لأعياد القيامة وإحتفالات شم النسيم







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد الكامل لضمان تأمين إستمراراية التغذية الكهربائية خلال فترة أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك بإتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة أى أعطال طارئة لا قدر الله.

وأوضح وكيل كهرباء الأقصر في بيان أنه تم تعيين فنيين مجهزين بجوار الكنائس ودور العبادة المسيحية، كما تم الدفع بسيارات إضافيه للعمل مع فرق الطوارئ التي تم تشكيلها لتأمين التغذية الكهربائية أثناء إحتفالات الأخوة المسيحين وأعياد شم النسيم ، وتم إصدار التعليمات لمديرى العموم والإدارات والهندسات لمتابعة أعمال فرق الطوارئ على مدار اليوم والابلاغ الفورى فى حالة ظهور اي أعطال.

وأشار المهندس حجاج عبده، إلى أنه تم تكليف رؤساء الهندسات و الشبكات بالمرور المفاجئ على مواقع دور العباده المسيحيه للتأكد من وجود الفنين المعينين بمواقعهم، والتأكيد علي وجود تغذيات بديله بالمحولات المتغذيه منها الكنائس و الاديره التي سوف تقام بها الصلوات وتم منع الاجازات لعمال النوبتجيات و الصيانه و التشغيل خلال فترة الاعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوي بجميع الشبكات، وأضاف أنه تم انشاء غرفه عمليات بكل هندسه برئاسه رئيس الهندسه و متصله بالغرفة الرئيسيه بقطاع كهرباء الاقصر.