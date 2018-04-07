فيديو وصور.. محافظ بورسعيد يفتتح حديقة الأمل فى إطار الاستعدادات لـ"شم النسيم"







بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حديقة الأمل بنطاق حى المناخ وذلك بعد رفع كفاءتها وإزالة الأسوار منها بحضور لفيف من القيادات التنفيذية فى إطار استعدادات المحافظة لشم النسيم .

وقال الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، إن رفع كفاءة الحديقة وتطويرها اتخذ شهرين تقريبا والتكلفة جاءت بالجهود الذاتية من الحى ولم تكن مدرجة ضمن خطة الدولة المالية .

وأكد "بكرى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع "، أن التطوير جاء فى إطار مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد "حدائق بلا أسوار".

ونظم محمد الدسوقى، المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد والمسئول عن الأنشطة الثقافية والفنية حفل لافتتاح الحديقة لفرقة للموسيقى العربية ببورسعيد .

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى، ثم تلاه كلمة لرئيس حى المناخ، قال فيها إن هذه الحديقة تعتبر رقم "٧" ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار .