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فيديو وصور.. بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط تشديدات أمنية

السبت، 07 أبريل 2018 07:31 م
فيديو وصور.. بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط تشديدات أمنية بدء صلاة قداس عيد القيامة


الاسكندرية جاكلين منير
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بدأت منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة حيث قامت قوات الأمن بغلق الشوارع المحيطة بالكنيسة وتحويل مسار السيارات، وتفتبديش الوافدين لحضور القداس عبر البوابات الحديدية.

 

وقد اناب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزه لترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد واستقبال التهنئة.

 

ومن المقرر أن تستقبل الكنيسة التهنئة بالعيد صباح غدا الأحد بحضور محافظ الإسكندرية ومدير الأمن ومافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ونواب البرلمان وممثلى الطوائف المسيحية والأحزاب ومؤسسة الأزهر وهيئة الأوقاف.

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (1)
 

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (2)
 

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (3)
 

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (4)
 

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (5)
 

 

بدء صلاة قداس عيد القيامة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (6)
 

 

 


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