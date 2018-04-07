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سليم الجبورى: العراق لم يستطع القضاء على الفساد حتى الآن

السبت، 07 أبريل 2018 10:57 ص
سليم الجبورى: العراق لم يستطع القضاء على الفساد حتى الآن رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى


بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، أن العراق لم يستطع حتى الآن القضاء على ظاهرة الفساد فى البلاد.

ودعا الجبورى فى تصريحات أوردتها قناة " السومرية اليوم السبت، الشعب العراقى إلى الخروج فى تظاهرة مليونية فى يوم الانتخابات (التشريعية فى شهر مايو المقبل) "من أجل التغيير". معتبرا أن متطلبات إرادة التغيير التى يسعى اليها العراق لا يمكن ان تتحقق من خلال التذمر وإنما تتطلب تغييرا ثوريا انتخابيا .

من جهة أخرى، أعلن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر تشكيل لجنة خاصة لاستلام البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل للإطلاع عليها، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو إشعار الشعب بانتخاب الاصلح والاكفأ سياسيا .

وقال الصدر فى بيان، اليوم السبت، إنه " من منطلق العدالة والوقوف مع الجميع على مسافة واحدة، فلابد من تشكيل لجنة خاصة يناط لها مهمة استلام البرامج السياسية والخطط الخدمية لجميع الكتل السياسية كافة مع قوائم بأسماء المنتمين لها، وجلبها لنا للإطلاع عليها بدقة وحيادية لمعرفة الاصلح والاكفأ منها".

 


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