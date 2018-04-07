سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"السبت، 07 أبريل 2018 02:07 م
كنسية القيامة
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سبت النور فى كنيسة القيامة
وصل حامل مفتاح كنيسة القيامة اليوم السبت، لفتح أبوابها قبل احتفالات سبت النور، فيما ظهر ما يعرف بالنور المقدس فى الكنسية.
ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلى مئات الضباط فى المدينة القديمة فى حين توافد المسيحيون الأورثوذكس على الكنيسة انتظارا لبدء الاحتفالات.
ويحمل مفاتيح الكنيسة رجل مسلم من عائلة تعتبرها الطوائف المسيحية المختلفة التي تسيطر عليها محايدة. وائتمنت عائلة أخرى من أقدم العائلات المسلمة فى المدينة هى عائلة نسيبة على مهمة فتح أبواب الكنيسة وإغلاقها ويتولى أفرادها القيام بهذه المهمة إلى اليوم .
ويعتقد كثيرون من المسيحيين أن كنيسة القيامة مقامة في الموقع الذى صلب فيه السيد المسيح ودفن.
الاحتفال بسبت النور فى كنيسة القيامة
المسيحيون الفلسطينيون فى كنيسة القيامة
المصلون الفلسطينيون يتوافدون على القدس للاحتفال بسبت النور
النور يشع فى كنيسة القيامة
توافد المصلون الفلسطينيون للاحتفال بسبت النور
جانب من الاحتفال بسبت النور فى كنيسة القيامة
جانب من كنسية القيامة
ظهور النور المقدس
كنسية القيامة اليوم
كنيسة القيامة
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