حى شرق الإسكندرية: رفع أنقاض عقار سيدى جابر وفتح الطريق أمام المارة







الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق بمحافظة الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية، قد قامت برفع أنقاض عقار سيدى جابر المنهار بالأمس بالكامل، وتم فتح الطريق أمام المارة.

كما أكد رئيس حى شرق فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على عودة حركة قطار أبو قير إلى الحركة الطبيعية بعد رفع كافة الأنقاض من قضيب القطار، فى حين أشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد قامت بمعاينة 6 عقارات مجاورة للتأكد من السلامة الإنشائية لها، كإجراء احترازى، وتم تحرير محضر إخلاء إدارى للسكان، دون المنقولات للترميم حرصا على أرواح السكان.

يذكر أن منطقة مصطفى كامل، بسيدى جابر شهدت انهيار عقار بجوار السكة الحديد شرق الإسكندرية فجر أمس، حيث تبين أن العقار مكون من 7 طوابق بـ 4 شارع القدس متفرع من شارع إبراهيم الشريف، وأنه صدر له قرار إخلاء إدارى من حى شرق، وتم إخلاء السكان والمنقولات.