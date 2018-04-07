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جلسة صلح تنهى خصومة بين عائلتى "أبو مصطفى" و"الصيرفى" بالمنوفية

السبت، 07 أبريل 2018 11:49 ص
جلسة صلح تنهى خصومة بين عائلتى "أبو مصطفى" و"الصيرفى" بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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عقدت مديرية أمن المنوفية، جلسة صلح بين عائلتى "أبو مصطفى" من ناحية كفر هلال دائرة مركز بركة السبع، وعائلة الصيرفى بمركز إيتاى البارود بحيرة، لخلافات بسبب المصاهرة، وذلك بقرية شرانيس دائرة مركز قويسنا بمنزل الحاج "ع .ا" بحضور كبار العائلتين، ولجنة الصلح وأعضاء مجلس النواب وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى فى وجود الخدمات الأمنية المناسبة.

وتم الصلح بين الطرفين، وتم التراضى فيما بينهم بعدم تعرض عائلة الصيرفى لعائلة أبو مصطفى، وفى حالة التعرض تلتزم عائلة الصيرفى بدفع مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3580 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018.

تعود وقائع القضية رقم 3047 جنح مركز بركة السبع لسنة 2018 والتى تتلخص وقائعها بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتى "أبو مصطفى من ناحية كفر هلال دائرة مركز بركة السبع، وعائلة الصيرفى بمركز إيتاى البارود بحيرة، لخلافات بسبب المصاهرة".

وأكد مدير أمن المنوفية، أن هذه الجلسات تأتى فى إطار حرص المديرية على تكثيف الجهود الأمنية والسعى لإنهاء كافة الخصومات صلحاً خشية تطورها وصولاً إلى فرض أقصى درجات السيطرة الأمنية والاستقرار.


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