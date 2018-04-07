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اليوم.. وزير الأثار يتفقد متحف سوهاج ومنطقة أبيدوس

السبت، 07 أبريل 2018 08:37 ص
اليوم.. وزير الأثار يتفقد متحف سوهاج ومنطقة أبيدوس خالد عنانى وزير الاثار


سوهاج محمود مقبول
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تستقبل محافظة سوهاج اليوم، الدكتور خالد عنانى وزير الأثار، فى زيارة المحافظة، وذلك لتفقد متحف سوهاج القومى الكائن بمدينة ناصر  دائرة قسم ثان سوهاج والمنطقة الأثرية بأبيدوس الكائن دائرة مركز البلينا، والعودة عقب انتهاء الزيارة اتجاه محافظة الأقصر، وذلك طبقا لبيان الأجهزة الأمنية فى هذا الشأن.

وذكر البيان، أن جميع القطع الأثرية المختارة للعرض هى نتاج أعمال الحفائر بمحافظة سوهاج، وسيتم عرضها طبقًا لقصة العرض المتحفى الموضوعة مسبقًا، ويضم الدور الأرضى للمتحف 6 قاعات للعرض، بحيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعومات عن الملوك والشخصيات الهامة، فتستعرض كل فاترينة كيفية أن الملك الحاكم هو محور الدولة منذ آلاف السنين، ويظهر ذلك من خلال تكرار اسم الحاكم أو الملك ليس فقط على التماثيل الخاصة به أو معبده أو مقبرته، بل يظهر أيضاً على قطع أثرية أخرى تخص الشخصيات التى تولت العديد من المناصب العامة بالدولة.

كما يتفقد الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار، عددا من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر من بينها طريق الكباش، ومعابد الكرنك، ومعبد موت لتفقد أعمال التطوير والترميم الجارية، وذلك عقب زيارته لسوهاج.

 

 


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