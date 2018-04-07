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النيابة تنتقل لمستشفيات شبرا الخيمة لسؤال الأطفال الأيتام المصابين بالتسمم

السبت، 07 أبريل 2018 06:13 م
النيابة تنتقل لمستشفيات شبرا الخيمة لسؤال الأطفال الأيتام المصابين بالتسمم المحافظ والمصابين بالمستشتفي


كتب – محمد قاسم
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انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد سعيد البلتاجى إلى مستشفيات ناصر العام والدمرداش، وبهتيم لسؤال المصابين فى واقعة التسمم بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة بدار أيتام تم توزيعها عليهم من أحد المطاعم أثناء الاحتفال بيوم اليتيم .

وأكد مصدر قضائي في نيابة شبرا الخيمة، أن عدد الحالات المصابة بالتسمم فى مستشفي الدمرداش بلغ 69 مصابا و66 آخرين بمستشفى ناصر العام، و6 حالات بمستشفى بهتيم.

وكان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة 60 شخصًا من الأيتام بقىء جراء تناول وجبة طعام فاسدة بدار أيتام بشبر الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتم خروج 40 وجارى تقديم العلاج لـ20 الآخرين وخروجهم عقب تحسن حالتهم.

ومن جانبه، قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بزيارة المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية والإجراءات اللازمة لتلقى العلاج اللازم لهم والتأكيد على إدارة المستشفى بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية للمصابين.


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