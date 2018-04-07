"المصالحة الروسى": المفاوضات مع مسلحى جيش الإسلام للانسحاب من دوما مستمرة







دمشق أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن استمرار المفاوضات مع قادة تنظيم (جيش الإسلام) حول انسحاب المسلحين من مدينة (دوما) فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يورى يفتوشينكو ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، "إنه على الرغم من تصعيد الأوضاع، تستمر العملية الإنسانية فى الغوطة الشرقية، ويواصل المركز مفاوضاته مع قادة جماعة (جيش الإسلام) التى تسيطر على مدينة دوما حول انسحاب المسلحين وأفراد عائلاتهم من المدينة".

وأشار الجنرال الروسى إلى أن مسلحى (جيش الإسلام) أطلقوا عددا من القذائف على المناطق السكنية ومواقع الجيش السورى فى دمشق وضواحيها، مؤكدا إصابة ومقتل 7 أشخاص جراء تفجير بالقرب من مسجد فى حى برزة بدمشق.

وكان القيادى فى جماعة (جيش الإسلام) محمد علوش قد صرح، بأن الجماعة لا تريد إغلاق باب التفاوض مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية فى دوما.