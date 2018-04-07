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الفرنسية: 11 حالة اختناق إثر قصف قوات النظام السورى على دوما

السبت، 07 أبريل 2018 06:36 م
الفرنسية: 11 حالة اختناق إثر قصف قوات النظام السورى على دوما قصف سوريا - أرشيفية


بيروت (أ ف ب)
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أصيب 11 شخصا بينهم أطفال السبت، بحالات اختناق إثر قصف جوى على مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وتحدثت "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدنى فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوى بـ"الغازات السامة"، الأمر الذى سارعت دمشق إلى نفيه.

واستأنفت قوات النظام السورى الجمعة، هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء "مبدئى" أعلنته روسيا وتعرقلت المفاوضات مع فصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة، وقتل منذ الجمعة 48 مدنياً فى غارات على المدينة، وفق حصيلة للمرصد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "أصيب 11 مدنياً بينهم 5 أطفال بحالات اختناق وضيق نفس نتيجة قصف طائرة حربية تابعة للجيش السورى عند أطراف مدينة دوما الشمالية"، مشيراً إلى تعذر معرفة الاسباب الناتجة عنها.

وكتبت منظمة الخوذ البيضاء على حسابها على تويتر "حالات إختناق في صفوف المدنيين بعد إستهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة +كلور+".

 


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