الجيش السورى يقصف بالصواريخ مواقع لمسلحى "جيش الإسلام" فى دوما

الجيش السورى يقصف بالصواريخ مواقع لمسلحى "جيش الإسلام" فى دوماالسبت، 07 أبريل 2018 12:57 م
قصف فى سوريا - أرشيفية
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قصف الجيش السورى بالصواريخ، اليوم السبت، مواقع لمسلحى "جيش الإسلام" المنتشرين فى دوما بالغوطة الشرقية، وذلك ردا على اعتداءات المسلحين بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات من الجيش السورى نفذت بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة عمليات قصف مركزة على مواقع مسلحى "جيش الإسلام"، مما أسفر عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيدهم خسائر بالأفراد.
وكان مسلحو "جيش الإسلام"، استهدفوا منذ صباح اليوم الأحياء السكنية فى مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون مما أسفر عن قتل وجرح عشرات الأشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية فى محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.
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