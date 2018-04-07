الاثنين.. ولى العهد السعودى يبحث ورئيس الوزراء الفرنسى العلاقات الثنائية







باريس أ ش أ

يلتقى رئيس الوزراء الفرنسى ادوار فيليب، يوم الاثنين المقبل بباريس صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، لبحث العلاقات الثنائية وأفاق التعاون فى مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة والشراكات الاقتصادية بين البلدين، حسبما اعلنت الجمعة رئاسة الوزراء الفرنسية.

وقالت رئاسة الوزراء - فى بيان لها - إن إدوارد فيليب و ولى العهد السعودى سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية "بقصر ماتينيون" ستمتد على مأدبة غذاء عمل قبل أن يتوجها إلى محطة "ستاسيون إف" وهى حاضنة ضخمة لمشاريع الأعمال حيث سيلتقى بعدد من اصحاب الشركات الناشئة.

وكانت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أعلنت الخميس أن ولى العهد السعودى سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا يومى 9 و 10 أبريل الجارى وأنه سيلتقى الرئيس ايمانويل ماكرون مساء الثلاثاء لبحث عقد "شراكة استراتيجية جديدة" بين البلدين والملفات الثنائية.

وأوضحت أن جزءا من برنامج الزيارة لولى العهد سيركز على التكنولوجيات الجديدة والرقمية والاستثمارات المستقبلية والطاقة المتجددة.