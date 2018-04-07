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أمن المنوفية يشن حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفين

السبت، 07 أبريل 2018 07:55 م
أمن المنوفية يشن حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفين حملة تموينية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بدائرة المديرية بهدف مواجهة استغلال التجار الجشعين وزيادة الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط 38 قضية تموينية متنوعة، شملت 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم وجود شهادة صحية، و5 قضية عدم وجود سجل تجارى، وقضيتين عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية، وقضيتين حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير القضية رقم 8424 جنح مركز شرطة قويسنا لسنة 2018 ضد "  م . ع . م " مسئول عن محل أسماك مدخنة بدائرة المركز، وتم ضبط 250 كجم رنجة، والقضية رقم 8425 جنح مركز شرطة قويسنا لسنة 2018 ضد "  ى . ا . م " مسئول عن محل أسماك مدخنة بدائرة المركز وتم ضبط 50 كجم رنجة.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة مواد خام مجهولة المصدر، حملت رقم 8426 جنح مركز شرطة قويسنا لسنة 2018  ضد " م . ح . م " مسئول عن مصنع صباغة الخيوط بدائرة المركز، وضبط 250 كجم زهرة، وتم تنفيذ 8 أحكام غرامات بإجمالى 650 جنيهًا.

وفى اطار توجهات مدير أمن المنوفية بتكثيف التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات، فقد قام قسم شرطة المرافق والحدات التابعة له بحملات لرفع وإزالة الإشغالات، أسفرت عن تحرير 131 محضر إشغال، و122 حالات ضبط، و496 إزالة فورية وكذا تحصيل 1350 جنيه.

كما قامت مديرية أمن المنوفية بحملة مكبرة لإزالة التعديات بدائرة المديرية، أسفرت عن تنفيذ  18 قرار بإجمالى  10 قراريط بمساحة 1833 متر ، و 30 قرار وحدة محلية، و3 أحكام قضائية.


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