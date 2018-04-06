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وزير خارجية ليبيا يعقد مع نظيره الإيرانى جلسة مباحثات مشتركة فى أذربيجان

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:13 م
وزير خارجية ليبيا يعقد مع نظيره الإيرانى جلسة مباحثات مشتركة فى أذربيجان وزيرا خارجية ليبيا وإيران


كتب أحمد جمعة
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عقد وزير الخارجية الليبى المفوض بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، على هامش الدورة 18 للاجتماع الوزارى لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز والمنعقد بالعاصمة باكو بجمهورية أذريبجان.

 

وقال المكتب الإعلامى للخارجية الليبية فى بيان صحفى، الجمعة، إنه جرى خلال المباحثات استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وتباحث الوزيران حول العلاقات الثنائية بين البلدين والشئون الدولية و حركة عدم الانحياز.

 

كما جرى خلال الجلسة طلب دعم المرشح الليبى لرئاسة المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية.

 

حضر جلسة المباحثات من الجانب الليبي كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر بلعيد الزيانى مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.


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