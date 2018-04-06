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وزير خارجية ليبيا يبحث مع وزيرة خارجية الهند سبل تطوير العلاقات الثنائية

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:33 م
وزير خارجية ليبيا يبحث مع وزيرة خارجية الهند سبل تطوير العلاقات الثنائية وزير خارجية ليبيا يلتقى وزيرة خارجية الهند


كتب - أحمد جمعة
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التقى وزير خارجية ليبيا المفوض بحكومة الوفاق الوطنى، محمد الطاهر سيالة، مع وزيرة الخارجية الهندى سوشما سواراج فى العاصمة باكو على هامش أعمال اجتماع المؤتمر الوزارى، لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأذرية " باكو " سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد الوزير محمد سيالة بتميز العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التى يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة.

كما قدم الوزير محمد سيالة شكره وتقديره لوزير خارجية الهند على الإذن للعمالة الهندية للعودة إلى ليبيا للعمل مع شركات القطاع العام.

وبناء على طلب الوزير محمد سيالة خلال اللقاء وعدت الوزيرة سوشما بإعادة النظر في تطوير القرار ليشمل العاملين في القطاع الخاص أيضًا.

وأشاد الوزير محمد سيالة بالدور الريادى للهند فهى من الدول الأوائل المؤسسة لحركة عدم الانحياز بجهود الزعيم الهندى المناضل جواهر لال نهرو أحد أبطال مؤتمر باندوج فى العام 1955.


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