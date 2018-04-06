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نقابة صيادلة الاسكندرية تحتفل بيوم اليتيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:50 م
نقابة صيادلة الاسكندرية تحتفل بيوم اليتيم احتفال يوم اليتيم -ارشيفية


الإسكندرية-هناء أبو العز
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احتفلت نقابة صيادلة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة،  بـ "يوم اليتيم" بحضور حوالى 100 طفل من جمعية منابر النور لكفالة اليتيم ، وجمعية الهلال الأحمر لبراعم الفتيات ، بمقر النقابة بمنطقة سموحة..
 
وشمل اليوم العديد من الفقرات الترفيهية والالعاب ومسرح العرائس والمسابقات والجوائز. 
 
وحضر الحفل  الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية والدكتور يوسف بدير أمين صندوق النقابة، والدكتورة ماجدة الجمل رئيس لجنة الرواد،  وعدد من  الصيادلة.

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