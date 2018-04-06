ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1391 طن ومغادرة 73 سيارة نقل محملة بـ 3198 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168245 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7800 طن يوريا و 785 طن أبلاكاش و 147 طن دخان .