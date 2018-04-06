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الجمعة، 06 أبريل 2018 12:56 م
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 06 أبريل 2018 12:04 م
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة حاوية - ارشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة،بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة  قطار بحمولة إجمالية 1391 طن ومغادرة 73 سيارة نقل محملة بـ 3198 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168245 طنا  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا  .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7800 طن يوريا و 785 طن أبلاكاش و 147 طن دخان .

 

 
 
 
 

 


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