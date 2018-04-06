video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:22 م
مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين العراق


أ ش أ
إضافة تعليق

كشف مسؤول محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الجمعة عن بدء تنظيم "داعش" بعملية نقل جديدة لمسلحيه من أطراف منطقة المطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين إلى منطقة "حوض الميتة" القريبة من الحدود مع ديالى، مؤكدا أن أعداد مسلحى التنظيم على الحدود بين المحافظتين بدأ يتضاعف.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن هناك 8 سيارات تقوم بعملية النقل وفق المعلومات المتوفرة ، مضيفا أن أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خاصة فى حوض الميتة الذى يقع على مقربة من قرى ومناطق ناحية العظيم يتضاعف يوما بعد آخر.

وجدد العبيدى دعوته بضرورة الانتباه إلى خطورة الوضع فى تلك المناطق والإسراع بشن عملية مباغتة تنهى خطر العناصر الإرهابية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" شمال بعقوبة

المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية بإقليم كردستان شمال العراق

مقتل 14 عنصرا من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية بشمال العراق

سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى :نرفض تقسيم العراق.. ومصر داعمة لوحدة واستقرار بلادنا.. الأزمة مع كردستان انتهت.. ماضون نحو إقامة دولة تحترم القانون.. وبحثت مع الرئيس السيسى التنسيق العربى المشترك

العراق

أخبار عربية

ديالى

صلاح الدين




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة