مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

مسؤول عراقى: تضاعف أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدينالجمعة، 06 أبريل 2018 03:22 م
العراق
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كشف مسؤول محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الجمعة عن بدء تنظيم "داعش" بعملية نقل جديدة لمسلحيه من أطراف منطقة المطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين إلى منطقة "حوض الميتة" القريبة من الحدود مع ديالى، مؤكدا أن أعداد مسلحى التنظيم على الحدود بين المحافظتين بدأ يتضاعف.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدى وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن هناك 8 سيارات تقوم بعملية النقل وفق المعلومات المتوفرة ، مضيفا أن أعداد مسلحى "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خاصة فى حوض الميتة الذى يقع على مقربة من قرى ومناطق ناحية العظيم يتضاعف يوما بعد آخر.
وجدد العبيدى دعوته بضرورة الانتباه إلى خطورة الوضع فى تلك المناطق والإسراع بشن عملية مباغتة تنهى خطر العناصر الإرهابية.
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