مدير أمن الإسماعيلية يشارك الأيتام فرحتهم بالاحتفال بيوم اليتيم

مدير أمن الإسماعيلية يشارك الأيتام فرحتهم بالاحتفال بيوم اليتيمالجمعة، 06 أبريل 2018 07:13 م
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حرص اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية يرافقه نائبه اللواء محمد أبو الدهب والعميد حمدى عبد النبى مدير مرور الإسماعيلية بمشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم بمناسبة عيد الطفل اليتيم.
وقام مدير الأمن ومرافقيه بزيارة الأطفال الأيتام ومشاركتهم عيدهم بنادى الجولف التابع لهيئة قناة السويس، والتى أقامت حفلا اليوم الجمعة، تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وحضره ما يقرب من 1100 طفل من أنحاء محافظة الإسماعيلية.
كما تفقد مدير الأمن ومرافقيه الاحتفالية التى أقامتها هيئة قناة السويس للأطفال الأيتام بنادى كامب البومب بطريق البلاجات.
والتقى مدير الأمن خلال جولته عددا من المواطنين، واستمع لشكواهم وأرائهم فى العملية الأمنية بالشارع، كما التقى أيضًا بعدد من الأطفال الأيتام والتقط معهم الصور التذكارية وشاركهم فرحتهم بمناسبة يوم اليتيم.
وخلال الجولة التقى اللواء محمد على حسين مساعد الوزير مدير الأمن بالقوات وتوعيتهم بأهمية التواجد الفعال واليقظة التامة مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتأمين كافة الأهداف المنوط بهم تأمينها.
كما شدد مدير الأمن على ضروره اتخاذ كافة إجراءات التأمين الذاتى اللازمة وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص، وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تأثر على الأداء الأمنى والخدمى للمواطنين، كما أكد على أهمية التزام القوات بقوانين حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق وممتلكات المواطن، والحفاظ على النظام والأمن العام.
مدير الامن مع الايتام
مدير الامن يستمع لاحد المواطنين
اهداء درع لمدير امن الاسماعيلية
مدير الامن ونائبه
مدير الامن يصافح سيدة قعيدة
مدير الامن والقيادات الامنية امام نادى الجولف
مدير الامن يستمع لاحدى السيدات
مديرالامن فى الاحتفالية
مدير الامن يحمل طفلة
مدير الامن يقبل احدى الاطفال
مدير الامن ونائبه
مدير الامن يستمع لسيدة قعيدة
صورة جماعية لمدير الامن ومسئولى الجمعيات والايتام
مدير الامن يحمل احد الاطفال
جانب من الجولة
مدير الامن فى نادى الجولف
مدير الامن ومرافقيه فى الجولة
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