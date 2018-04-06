مدرس يتهم ناظر مدرسة بقنا بتزوير الشهادة الابتدائية.. والتعليم: نحقق فى الأمر







قنا- وائل محمد

التعليم فى مصر يحتاج إلى بذل مذيد من الجهد حتى يستعيد مكانته، لكن فى الصعيد وخاصة محافظة قنا يحتاج إلى من يقومة ويدفعه إلى الأمام لكن إذا كان القائمين عليه يزورون فى نتيجة معلم قام بأعطاء بعض التلاميذ صفر فى مادته ليفاجئ بعد اعتماد الشهادة الإبتدائية بنجاح هؤلاء التلاميذ فى مادته فهذا الأمر يعد بمثابة كارثة يجب أن يتم التحقيق فيها مع مدير المدرسة ومديرية التربية والتعليم التى أعطت ظهرها للعديد من الشكاوى.

يقول عبد الناصر فهيم على معلم مادة اللغة العربية بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح أبو دقة بقرية القلعة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، انا مسئول عن تدرية مادة اللغة العربية للتلاميذ فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لعام 2016 / 2017 قمت بتصحيق أوراق الإجابة الخاصة بتلاميذ المدرسة، وكان معايا عدد من المدرسين فى نفس مادة اللغة العربية، حصلنت على أوراق إجابة خاصة بفصلين وقمت بتصحيح الأوراق وفق ضميرى وفوجئت بأن بعض التلاميذ تركوا الورفة بيضاء لا يوجد بها إجابات.

مضيفآ :" الأمر بالنسبة ليا كنت بين خيار أزاى تلاميذ فى بداية حياتهم التعليمية، ووصل إلى الصف الأول والثانى الإبتدائى ولايوجد إجابات للأسئلة التى وردت فى الأمتحان وأقوم بإعطائهم نصف الدرجات حتى ينجحوا دون رسوبهم للدور ثانى دفعنى ضميرى إلى أعطائهم صفر حتى يتسنى إلى أولياء الأمور أن يتحققوا من المستوى التعليمى لأبنائهم، وأنا رفضت أن أقوم بتصحيح أوراق الإجابات شفويآ وطلبت أمر كتابى من مدير المدرسة لتصحيح النتيجة.

وأشار أخذت الأرقام السرية للأوراق التى قمت بتصخيحها حتى لايحدث تلاعب للنتيجة لأن ضميرى يحكمنى أن أعطيهم مايستحقون من درجات لأن فى تلاميذ لم تحصل على درجة واخدة وتركوا الورق فارغ دون إجابة، بعد ظهور النتيجة ولم أجد الطلاب حصلوا على دور ثانى فى مادتى اللغة العربية والدين التى قمت بتصحيح أوراقها، توجهت إلى ناظر المدرسة وأعترضت على هذا الأمر ودار حوار بينى وبين فجاء رده صادم قائلا: "احنا مش فاضين ناجى للتلاميذ ونعطيهم دور ثانى" فرديت عليه أنا على أستعداد للتواجد فى أيام العطلات الرسمية أن كان هذا سيكون فى مصلحة التلاميذ أولادنا، وذكر بعبارات "أنا نجحتهم وأعمل إلى يريحك".

قدمت العديد من الشكاوى ضد مدير المدرسة فى الإدارة التعليمية لمركز قغط لكن لم يتم التحقيق فى تلك الكارثة والمخالفة التى يرتكبها مدير المدرسة، توجهت بعدها إلى مديرية التربية والتعليم وأرسلتها عبر البريد حتى تأخذ رقم بعلم الوصول لكن لا أحد يستجيب، توجهت إلى الرقابة الإدارية وعندما بحثت عن الشكوى أخبرونى أن مديرية التربية والتعليم ردت على مراسلة الرقابة و أكدت أن الشكوى قيد التحقيق، توجهت إلى قسم الشئون القانونية بالإدارة التعلمية بقنا وجدت لها رقم فى القيد والحفظ وأخذت رقم 1061.

واختتم حديثة هذا تلاعب صريح من مدير المدرسة، مايحدث فى مدارس القرى بقنا كارثة تعليمية الطلاب بيصل إلى مرحلة الثانوى الصناعى والمهنى ولا يجيد القراءة، وأذا قمت بعمل قطعة إملاء لطلاب فى الصف السادس الإبتدائى ستجد أن الطلاب فى كافة المراحل الإبتدائيه بمراك قفط لا يجيدون الكتابة والقراءة، وهذايحتاج إلى نظرة وتحقيق شامل من وزراة التربية والتعليم، وأنا على أستعداد للوقوف ضد من يتلاعبون فى مستتقبل التعليم فى مصر.

قال الدكتور صبرى خالد وكيل مديرية التربية والتعليم أن مكتب الشكاوى يحقق فى كافة المخالفات التى يستقبلها الخاصة بالعملية التعليمية، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بخصوص تزوير الشهادة الإبتدائية ببعض المدارس بمركز قفط والتحقق من الواقعة.

مضيفا أنه سيقوم بفحص رقم الشكوى التى أستقبلتها مديرية التربية والتعايم بقنا والتى أخذت رقم بعلم الوصول وكشف ملابسات التحقيق فور الأنتهاء من جلب أوراق التلاميذ الراسبين وفق تقييم المعلم، وعقب تصحيح المادة تبين أنهم ناجحين.



































