محافظ الوادى الجديد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مكتبه مصر العامة

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرار رقم ( 104) لعام 2018 بإعادة هيكلة مكتبة مصر العامة وتشكيل مجلس أمناء جديد لها، يكون من شأنه وضع السياسات العامة التى تسير عليها المكتبة، وله أن يُصدر من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها، وذلك لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر عضوية مجلس الأمناء عملا تطوعيا لا يكافأ عنه العضو.

وقال على نجاح مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة فى بيان له إن قرار التشكيل قد تضمن كلا من :

- اللواء أشرف مصطفى - سكرتير عام المحافظة

- المهندس مجدى الطماوى - رئيس مركز ومدينة الخارجة

- صلاح حسان - مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد

- الدكتور محمد يسرى معاذ - مدير عام مديرية الطب البيطري سابقا

- أحمد عبد الرحمن حمود - مدير عام المديرية المالية سابقا

- عبد الحميد منصور - برلمانى سابق

- عاطف انور رضوان - رجل أعمال

- المهندس عادل ربوح - وكيل وزارة الإسكان سابقا

- ممدوح منصور عبد الملاك - التربية والتعليم

- بدر مرزوق أحمد - عميد متقاعد