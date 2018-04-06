video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 أبريل 2018 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مكتبه مصر العامة

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:16 م
محافظ الوادى الجديد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء مكتبه مصر العامة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرار رقم ( 104) لعام 2018 بإعادة هيكلة مكتبة مصر العامة وتشكيل مجلس أمناء جديد لها، يكون من شأنه وضع السياسات العامة التى تسير عليها المكتبة، وله أن يُصدر من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى قامت من أجلها، وذلك لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر عضوية مجلس الأمناء عملا تطوعيا لا يكافأ عنه العضو.

وقال على نجاح مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة فى بيان له إن قرار التشكيل قد تضمن كلا من :

- اللواء أشرف مصطفى - سكرتير عام المحافظة

- المهندس مجدى الطماوى - رئيس مركز ومدينة الخارجة

- صلاح حسان - مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد

- الدكتور محمد يسرى معاذ - مدير عام مديرية الطب البيطري سابقا

- أحمد عبد الرحمن حمود - مدير عام المديرية المالية سابقا

- عبد الحميد منصور - برلمانى سابق

- عاطف انور رضوان - رجل أعمال

- المهندس عادل ربوح - وكيل وزارة الإسكان سابقا

- ممدوح منصور عبد الملاك - التربية والتعليم

- بدر مرزوق أحمد - عميد متقاعد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مشروعات الظهير الزراعى فى مركز بلاط تستوعب آلاف الوظائف للشباب

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة