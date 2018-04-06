فيديو.. كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم بفتح الحدائق مجانا وتكريم المتفوقين

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبلت حدائق مدن محافظة كفر الشيخ، الأطفال الأيتام، والجمعيات الأهلية التى ترعى الأيتام، مجاناً لقرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بدخول الأطفال مجاناً، كما نظمت جمعية دار الأمل لإيواء الأطفال الأيام، وعدد من الجمعيات، احتفالية كبرى بشارع الاستاد بمدينة كفر الشيخ، اشتملت الاحتفالات على فقرات ترفيهية وفنية، وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير على الأطفال الأيتام والأطفال المتفوقين فى المجاﻻت التعليمية والرياضية والفنية لتشجيعهم على استمرار التفوق وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة مع الأطفال.

ففى مدية فوه شهد عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينه فوه اﻻحتفالية التى أقامتها جمعية رسالتنا بحديقه العائلات بحضور نواب رئيس المركز والمدينة وبعض القيادات التنفيذية والقيادات الشعبية وممثلى المجتمع المدنى والمواطنين الكرام فى حضور عدد كبير من الأطفال الأيتام.

وأكد عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، على أهمية اﻻحتفال باليتيم فى هذا اليوم وأن هذه اﻻحتفالية التى اقامتها جمعية رسالتنا تأتى انطلاقا من المسئولية اﻻجتماعية للجمعية فى خدمة المجتمع وتفعيل الدور اﻻجتماعى لها، مشيدا بالدور الملموس والفعال للجمعيه وأكد على تقديم الدعم الكامل لها.

وأعرب رئيس مركز ومدينه فوه، عن اعتزازه بان مصر كانت أول من دعا للاحتفال بيوم لليتيم على مستوى العالم كله، كما طالب سيادته، بمزيد من اﻻهتمام والرعاية الدائمة والشاملة للأيتام وأنهم يستحقون الرعاية واﻻهتمام طوال العام.