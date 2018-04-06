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فرنسا تعلن عن مساعدات وقروض بقيمة 550 مليون يورو للبنان

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:24 ص
فرنسا تعلن عن مساعدات وقروض بقيمة 550 مليون يورو للبنان جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى


رويترز
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أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان الجمعة أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية فى لبنان.

وقال لودريان فى افتتاح مؤتمر دولى حول دعم الاقتصاد اللبنانى فى باريس إن "فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التى تضعها فى لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات".

يذكر أن، وصل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى العاصمة الفرنسية حيث يترأس وفد بلاده فى مؤتمر "سيدر" الذى يعقد اليوم فى باريس بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية،ويهدف المؤتمر دعم اقتصاد لبنان ولتمويل برنامج البنية التحتية الذى أعدته الحكومة اللبنانية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان المؤتمراليوم، ثم يلقى سعد الحريرى كلمته، على أن يختتم المؤتمر بكلمة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

ويضم الوفد اللبنانى المشارك فى المؤتمر وزراء: المالية على حسن خليل،والخارجية جبران باسيل، والنقل يوسف فنيانوس، والاقتصاد رائد خوري، والطاقة والمياه سيزار ابى خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة ورئيس المجلس الإقتصادى الإجتماعى شارل عربيد،ومستشارى رئيس الجمهورية الياس أبى صعب وميراى عون، ومدير مكتب الحريرى نادر حريرى ومستشاره ناديم المنلا.


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