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فتح الحدائق والمنتزهات العامة بالوادى الجديد مجانا فى أعياد الربيع

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:34 م
فتح الحدائق والمنتزهات العامة بالوادى الجديد مجانا فى أعياد الربيع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع بالمحافظة، مشدداً على ضرورة رفع كافة الإشغالات حول محيط الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من رفع كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمال النظافة حولها.

وأشار المحافظ فى بيان له إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقى الشكاوى، مشددا على رؤساء المراكز بالتنبيه على القائمين على الحدائق والمتنزهات والتى تشهد كثافات عالية من المواطنين بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة، وجاهزيتها لاستقبال المواطنين لقضاء يوم ترفيهى والاحتفال بعيد شم النسيم، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإبلاغ فور الاشتباه فى أى جسم غريب لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة.

وأضاف الزملوط، أنه تم التنسيق مع التموين والصحة ومرفق الإسعاف برفع حالة الطوارئ وتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق، للتأكد من سلامة المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقته للاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما وجه محافظ الوادى الجديد بفتح جميع الحدائق والمنتزهات العامة والمواقع السياحية أمام المواطنين خلال أعياد شم النسيم مجانا، وشدد المحافظ على مسئولى السياحة والآثار بالمحافظة بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة لتكون بالمستوى اللائق، وحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين.

ومن جانبه، أوضح منصور عثمان مدير عام الآثار الاسلامية بالوادى الجديد، أنه تم رفع حالة الاستعداد بمنطقة البجوات الأثرية، وذلك لاستيعاب كافة الزائرين للاحتفال بأعياد الربيع، مؤكدًا على أنه تم تكليف المرشدين السياحيين بالتواجد بالمنطقة لمرافقة الزائرين، وتقديم المعلومات الأثرية عنها.


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