ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش بكوم حمادة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالبحيرة برئاسة العقيد طلال أبو وافية، مفادها قيام "كمال .م.ع" 47 سنة و"أحمد .س.ح" 24 سنة عاطل، مقيمين بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائمهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.