صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بسيدى جابر

صور.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بسيدى جابرالجمعة، 06 أبريل 2018 03:36 م
مدير أمن الاسكندرية يتفقد موقع انهيار المنزل
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تفقد اللواء مصضطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، موقع حادث انهيار عقار سيدى جابر وعملية انتشال الأنقاض والبحث عن الجثث والمفقودين أسفل العقار بواسطة رجال الحماية المدنية.
يذكر أنه وقع فى الساعات الأولى من اليوم حادث انهيار عقار بسيدى جابر، وتم إخطار اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، من إدارة شرطة النجدة بانهيار المنزل رقم ٤ ش القدس متفرع من ش إبراهيم الشريف فى سموحة بدائرة سيدي جابر، وانتقل مدير أمن الإسكندرية فى الثالثة صباح اليوم الجمعة، برفقة قيادات المديرية.
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