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إستجابة لشكوى مواطن عبر الصفحة الرسمية بـ"فيس بوك"..

صور.. رئيس مدينة الأقصر يكلف بعمل حملة نظافة تمشيطية بشارع العسال

الجمعة، 06 أبريل 2018 10:36 ص
صور.. رئيس مدينة الأقصر يكلف بعمل حملة نظافة تمشيطية بشارع العسال حملة نظافة بشارع العسال


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه كلف مدير قطاعات النظافة بعمل حملة نظافة تمشيطية مساءاً بشارع العسال وإزالة كافة التراكمات ومخلفات القمامة بشارع أوزوريس الشهير بـ"شارع العسال"، وذلك رداً على ما ورد بالشكوى المقدمة من قبل أحد المواطنين القاطنين بشارع أوزوريس على صفحة المجلس بموقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وذلك فى إستجابة فورية لحل هذه الشكوى.

وأكد رئيس المدينة فى بيان، على شن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع المختلفة، قائلاً: "لقد جئت إلى هذا المكان ليس حباً فى المناصب، ولكن من أجل خدمة المواطنين والعمل على تحقيق مصالحهم، وسوف أقوم بحل مشاكل المواطنين ما دامت فى إطار قانونى"، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وتفعيل منظومة الثواب والعقاب من أجل صالح المواطنين.

وناشد رئيس مجلس مدينة الأقصر، من كافة المواطنين بمدينة الأقصر بضرورة المساعدة فى الحفاظ على مدينتهم، عبر قيام هم بالإبلاغ الفورى بنقاط الضعف الموجودة وسيعمل رجال كافة قطاعات مجلس المدينة على حلها.

 

رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك (1)
رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك

 

رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك (2)
رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك

 

رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك (3)
رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكوي مواطن بشارع العسال عبر الصفحة الرسمية بـفيس بوك

 


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