صور.. جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى من 7 جامعات بالمهرجان الرياضى

صور.. جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى من 7 جامعات بالمهرجان الرياضىالجمعة، 06 أبريل 2018 03:13 م
المهرجان الرياضى لجامعة المنصورة
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استقبلت جامعة المنصورة اليوم 500 طالب وافد ماليزى من 7 جامعات القاهرة ،عين شمس ،الإسكندرية ،الأزهر ،دمنهور ،طنطا ،الزقازيق، لإقامة مهرجان رياضى فى مختلف الألعاب الرياضية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين وتنظيم نادى الطلاب الوافدين.
يأتى تنظيم المهرجان فى اطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة والتى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وظهار المواهب الرياضية المختلفة .
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى
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