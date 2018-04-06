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صور.. جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى من 7 جامعات بالمهرجان الرياضى

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:13 م
صور.. جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى من 7 جامعات بالمهرجان الرياضى المهرجان الرياضى لجامعة المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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استقبلت جامعة المنصورة اليوم 500 طالب وافد ماليزى  من 7 جامعات القاهرة ،عين شمس ،الإسكندرية ،الأزهر ،دمنهور ،طنطا ،الزقازيق، لإقامة مهرجان رياضى فى مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب وإشراف  الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين وتنظيم نادى الطلاب الوافدين.

يأتى تنظيم المهرجان فى اطار خطة الأنشطة الرياضية التى ينفذها نادى الوافدين بجامعة المنصورة والتى تستهدف استضافة جميع الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الرياضية وظهار المواهب الرياضية المختلفة .

 

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى (1)
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى 

 

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى (2)
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى

 

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى (3)
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى

 

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى (4)
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى 

 

جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى (5)
جامعة المنصورة تستضيف 500 طالب ماليزى

 


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