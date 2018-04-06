صور.. "تضامن البحر الأحمر" والجمعيات الأهلية تحتفل بيوم اليتيم بحضور المحافظ

صور.. "تضامن البحر الأحمر" والجمعيات الأهلية تحتفل بيوم اليتيم بحضور المحافظالجمعة، 06 أبريل 2018 04:27 م
جانب من الاحتفال
إضافة تعليق
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى، بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية المختلفة بالبحر الأحمر احتفالا بيوم اليتيم بمنطقة الدولفين بخليج مكادى، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
حضر الاحتفال 1160 من الأطفال الأيتام بالإضافة إلى عدد من الأهالى، وتضمن فقرات مختلفة منها عرض الدولفين.
وعلى هامش الاحتفال بيوم اليتيم كرم محافظ البحر الأحمر 15 طالبًا من حفظة القرآن الكريم، و10 طلاب من المتفوقين دراسيًا، وكذلك تجهيز 8 عرائس.
وهنأ محافظ البحر الأحمر الأهالى بالتمثيل المشرف خلال انتخابات الرئاسة 2018.
احتفال يوم اليتيم فى عروض الدولفين
المحافظ يكرم المتفوقين وحفظة القرأن
المحافظ خلال الاحتفال
جانب من الاحتفال
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة