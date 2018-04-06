صور.. "تضامن البحر الأحمر" والجمعيات الأهلية تحتفل بيوم اليتيم بحضور المحافظ







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى، بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية المختلفة بالبحر الأحمر احتفالا بيوم اليتيم بمنطقة الدولفين بخليج مكادى، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

حضر الاحتفال 1160 من الأطفال الأيتام بالإضافة إلى عدد من الأهالى، وتضمن فقرات مختلفة منها عرض الدولفين.

وعلى هامش الاحتفال بيوم اليتيم كرم محافظ البحر الأحمر 15 طالبًا من حفظة القرآن الكريم، و10 طلاب من المتفوقين دراسيًا، وكذلك تجهيز 8 عرائس.

وهنأ محافظ البحر الأحمر الأهالى بالتمثيل المشرف خلال انتخابات الرئاسة 2018.