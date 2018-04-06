صور.. الأقصر تستعد للصيف برفع كفاءة محطات التغذية الكهربائية







الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت محافظة الأقصر بقيادة محمد بدر، حملة كبرى بالتعاون مع شركة الكهرباء بالمحافظة، للوصول لأعلى معدلات خدمات المواطنين خلال فصل الصيف الذى تستعد المحافظة له خلال الأسابيع المقبلة.، وذلك لمنع كافة الشكاوى التى كانت تتكرر فى الأعوام الماضية، وبالفعل نجحت بصورة كبيرة خلال الصيف الماضى فى تلاشى تلك الأزمات، ومن المقرر أن يتم مواجهتها تماماً فى فصل الصيف المقبل هذا العام.

من جانبه، يقول محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم تنفيذ عدة نجاحات في مجال الكهرباء والطاقة بالمحافظة خلال عام 2017، وتم وضع عدة خطوات جادة في الخطة الاستثمارية للمحافظة لعام 2018، للوصول لأعلى معدلات خدمة أكثر من مليون و250 ألف مواطن فى كافة مدن وقرى ونجوع المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من أبرز أعمال القطاع خلال الفترة الماضية ويجرى استكمالها هو التشغيل تجريبى لمحطة الشيخ أحود باسنا 220/66 بتكلفة 170 مليون جنيه، وتم تطوير محطة طيبة والعديسات وانشاء لوحة توزيع بالمنشأة العمارى، وتم الإنتهاء من تحسين أداء وتدعيم مصادر التغذية الحالية لإستيعاب أي أحمال جديدة وذلك تفاديا لأحمال الصيف، حيث تم تركيب 388 عمود جهد منخفض، وتم استبدال 16 كشك كهرباء بمحول قدرة 500 ك. ف، وتم تمديد كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول 4395 متر، وجارى مد وتدعيم شبكات وخطوط الجهد المتوسط للمنطقة السكنية بالمدامود (78 عمارة ) بتكلفة 20 مليون جنيه، وتم استكمال العمل فى مشروع الحزام الاخضر بتكلفة (10.98 مليون جنيه) بتنفيذ شركة مصر العليا وتم عمل التشوينات الكاملة للمشروع، وجارى تاهيل محطة الاقصر غرب بمهمات جهد 66/11 ك .ف بتكلفة (44.42 مليون ) بتنفيذ شركة ايجبماك وجارى العمل بنسبة تنفيذ 82% ( شركة نقل الكهرباء)، وتم انشاء الخط الكهربائي باسنا / الحميدات جهد 66 ك.ف ب بتكلفة (3.80 مليون جنيه ) بتنفيذ شركة ايلجيكت بنسبة تنفيذ 40 % ( شركة نقل الكهرباء)، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لاكثر من 60% من المنازل بمدينة الأقصر وجارى استكمال العمل بالمشروع بمدينة الأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر محمد بدر، أنه يجرى العمل على إنشاء محطة الهنادى كمحطة توليد طاقة كهربائية حرارية، حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتعاون مع المحافظة على عمل المعاينة المطلوبة على موقعين شرق اسنا (قرية الهنادى ، وقرية الكلابية)، وتم اختيار موقع الهنادى لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية حرارية، والتى تبلغ طاقتها 2250 ميجا وات على مساحة 107 فدان، وتم رفع الإحداثيات المدققة للموقع WGS84، وتم البدء فى اتخاذ اجراءات تخصيص الموقع لصالح الشركة.

وفي نفس السياق، أعلن المهندس حجاج عبده محمد وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه في إطار جهود قطاع توزيع كهرباء الأقصر لتحسين أداء الشبكه الكهربائية، ومعالجة نقاط الضعف بالشبكة، والعمل على تطوير المنظومة بالمحافظة، تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاث الأخيرة من خطة إحلال وتجديد محولات القدرة ضمن الخطه الاستثماريه لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2017 / 2018 على مستوى نطاق مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المهندس حجاج عبده لـ"اليوم السابع"، أن مراحل رفع كفاءة الشبكات، تم خلالها تنفيذ تلك الأعمال لتحسين أداء الشبكة وتلاشى لشكاوى جمهور المواطنين بالمحافظة، واستعداداً من قطاع توزيع كهرباء الأقصر لاستقبال صيف 2018، وذلك منذ بداية شهر يناير بالعام الجارى، حيث شملت تلك المراحل منذ بداية العام الحالي خطوة أولة حملت رقم مرحلة 6 بتكلفة مليون و250 ألف جنية، ففي مدينة الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول المجلس البحري من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول المجلس القبلي من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي مدينة البياضية تم رفع قدره ( تكبير) محول النجاجره من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وفي مدينة الزينية تم رفع قدره ( تكبير) محول الإدريسي 2 من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وفي مدينة إسنا تم رفع قدره ( تكبير) محول الكلاحين بالشعب من قدره 63 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول العسكري بالعضايمه من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وفي مدينة القرنة تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع حسان بقامولا من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول أحمد حسين بحاجر الاقالته من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا.

أما في الخطوة الثانية للعمل بعام 2018 والتي حملت رقم مرحلة 7 فقد بلغت تكلفة العمل حوالي مليون و100 ألف جنية، ففي مدينة البياضية تم رفع قدره ( تكبير) محول الزعزره بالرضوانيه من قدره 200ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي مدينة أرمنت تم رفع قدره ( تكبير) محول الشيخ محمد بنجع دنقل من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي إسنا تم رفع قدره ( تكبير) محول عزبه عثمان بالدير من قدره 50 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول المحامي بكمير من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 160 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول ابو قاسم بالسريب من قدره 63 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عزبه الكوبانيه من قدره 25 ك ف ا إلى قدره63 ك ف ا، وتم تركيب محول قدره 250 ك ف ا بالاضافه لمحول حاجر العرب.

وفي الخطوة الثالثة التي حملت رقم مرحلة 8 فقد بلغت تكلفة العمل مليون و100 ألف ففي مدينة الزينية تم رفع قدره ( تكبير) محول الصعايده (( 1 )) من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول الإدريسي (( 1 )) من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول الصعايدة (( 2 )) من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول الإدريسي (( 2 )) من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف، وتم رفع قدره ( تكبير) محول العصاره بالزنيه من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف، وتم رفع قدره ( تكبير) محول فتح الله من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول كوبري الطراخين بالعديسات من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا.

وفي الخطوة الرابعة التي حملت أرقام المرحلة 9 فقد بلغت تكلفة العمل حوالي مليون و500 ألف جنية، ففي مدينة الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع علوان بالعديسات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول مدخل فلاح من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير ) محول الثانويه بالعديسات من 100 ك ف ا الي 200 ك ف ا، وفي البياضية تم رفع قدره ( تكبير) محول سكن الدريسه بالروافعه من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وفي القرنة تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع الرياينه الغربي بقامولا من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول الرزقه بالبعيرات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير ) محول نجع ابو سعيد بمدينه القرنه من 250 ك ف ا الي 300 ك ف ا.

وفي الخطوة الخامسة التي حملت رقم المرحلة 10 فقد بلغت تكلفة العمل حوالي مليون و400 ألف جنية، ففي مدينة أرمنت تم رفع قدره ( تكبير) محول الشيخ عبد الباسط بارمنت الوابورات من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول مهدي بارمنت الوابورات من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول طريق المستشفي بارمنت الوابورات من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول الخطباء بارمنت الحيط من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول التوحيد بارمنت الحيط من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وفي القرنة تم رفع قدره ( تكبير) محول الشيخ خليفه بالسناينه من قدره 200 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي الطود تم رفع قدره ( تكبير) محول نجع شنكل بالطود من قدره 50 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا.

وفي مدينه الاقصر تم رفع قدره ( تكبير) محول الصداقه من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عمرو بن العاص الكرنك من قدره 500 ك ف ا إلى قدره 1000 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عطينا الماذون بالمنشاه من قدره 300 ك ف ا إلى قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره محول التلفزيون 2 بتركيب كشك بالمحول بالاضافه قدره 500 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول جامع عرش الرحمن بالمنشاه من قدره 250 ك ف ا إلى قدره 300 ك ف ا، وفي مدينة إسنا تم رفع قدره ( تكبير) محول ابو زعفه بالنجوع من 160 ك ف ا إلى قدره 200 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول العوامه باصفون من قدره 100 ك ف ا إلى قدره 160 ك ف ا، وتم رفع قدره ( تكبير) محول عبد الفتاح عثمان بطفنيس من قدره 50 ك ف ا إلى قدره 100 ك ف ا.