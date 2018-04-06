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الجمعة، 06 أبريل 2018 06:51 ص
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صور.. اسكتشات كوميدية لرسم البسمة على شفاه مرضى السرطان بالأقصر

الجمعة، 06 أبريل 2018 06:00 ص
صور.. اسكتشات كوميدية لرسم البسمة على شفاه مرضى السرطان بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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استكمل مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "ارسم ضحكة" التى تهدف بتقديم أعمال وفرق كوميدية للمساهمة فى رسم البهجة والضحكة فى قلوب مرضى السرطان من محافظات الصعيد، حيث قدم "حمدى الغبرى" الشهير بالحاج الضوى وفريق عمله مصطفى وسعيد، اسكتشات كوميدية للمرضى ومرافقيهم داخل المستشفي، وسط تفاعل كبير من الأهالى والمرضى.

الحاج الضوى صانع البهجة والضحكة فى محافظة الأقصر والصعيد قرر أن يقوم بعمل زيارات للمستشفى للمساهمة فى تقديم رسالته من الضحكة والقبول لدى المواطنين، بتقديم فقرات كوميدية واسكتشات مميزة للترويح عن المرضى وذويهم خلال انتظار الكشف أو العلاج فى المستشفى، مؤكداً على أنه اتفق مع فريق عمله على تقديم فى كل زيارة الهدايا والورود والحلوى على كافة المرضى بالمستشفى.

وفى نفس السياق يواصل مستشفى علاج الأورام بالمجان فى الأقصر، التجهيز للبدء فى أعمال إنشاء المرحلة الثالثة التى تم وضع حجر الأساس لها الشهر الماضى، لكى تصبح المستشفى صرح طبى وعلمى لعلاج وأبحاث أمراض السرطان بالمجان فى الشرق الأوسط، حيث ستتعدى تكلفة إنشاء المستشفى بعد إتمام الإنشاءات بالمرحلة الثالثة مليار و200 مليون جنيه، وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء وتجهيز مبنى طوارئ متكامل يحتوى على قسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية "سونار" فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد، إضافة لإنشاء وتجهيز أول معمل أبحاث متكامل فى أمراض السرطان فى الصعيد وأكاديمية تمريض متقدمة.

ومن المقرر أن يواصل المستشفى فعاليات مبادرة "ارسم ضحكة" من خلال استضافة عدد من الفنانين والفرق المسرحية والمطربين بناء على رغبة المرضى الذين تفاعلوا مع المبادرة التى انطلقت أول فعالياتها من خلال رسم بعض الفنانين التشكيلين صورا للمرضى داخل غرف تلقى العلاج.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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