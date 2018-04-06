صور.. أهالى المسلة يطالبون بتغطية مجرى مائى وسط المنطقة السكنية

صور.. أهالى المسلة يطالبون بتغطية مجرى مائى وسط المنطقة السكنيةالجمعة، 06 أبريل 2018 02:11 م
المجرى المائى
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طالب الأهالى بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم بتغطية مجرى مائى لا يتعدى عرضه متران ونصف ولكنه يثير حالة من الذعر للأهالى خوفا على أطفالهم الصغار من سقوطهم فى المجرى وتعرضهم للغرق.
ولفت الأهالى إلى أن هذا المجرى المائى يتسبب فى انتشار الباعوض والحشرات بالمنطقة خاصة مع بداية فصل الصيف، كما أن الكثيرين من النباشين وجامعى القمامة يقلون القمامة حول المجرى المائى ويلقى بها الهواء فى أرجاء متفرقة.
وأشار الأهالى إلى أنه منذ فترة زار الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم المنطقة وطالب المهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة الفيوم بتغطية ورصف المجرى المائى إلا أنهم فوجئوا بعد ذلك بأنه سيتم تغطية جزء من المجرى وسيترك باقى المجرى المائى مكشوفا وهذا ليس حلا للأزمة وحتى هذا الجزء لم تبدأ تغطيته حتى الآن.
مجرى مائى وسط المنطقة السكنية
مجرى مائى وسط المنطقة السكنية
مجرى مائى وسط المنطقة السكنية
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