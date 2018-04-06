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الجمعة، 06 أبريل 2018 02:43 م
خالد صلاح
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رئيس بيلاروسيا يعرب عن استعداده للمساعدة فى إعادة اعمار سوريا

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:16 م
رئيس بيلاروسيا يعرب عن استعداده للمساعدة فى إعادة اعمار سوريا الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو


أ ش أ
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أعرب الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، عن استعداد بلاده لمساعدة دمشق فى إعادة البناء والاعمار وتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال لوكاشينكو - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - خلال استقباله لوزير شئون رئاسة الجمهورية العربية السورية منصور عزام - "إن الزيارة مفيدة جدا من أجل معرفة تطورات الوضع فى سوريا من مصدرها والإطلاع على أخبار الشعب السورى"، وأضاف البيان، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآفاق العمل المشترك فى مشاريع البنية التحتية والاقتصادية فى سوريا، وخاصة فى ظل خبرة بيلاروس فى مجال بناء المنشآت المهمة ذات الاستخدامات الاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات والطرق التى تحتاجها سوريا فى مرحلة إعادة الاعمار.

من جانبه نقل الوزير عزام، للرئيس البيلاروسى، تقدير الرئيس بشار الأسد، لموقف بيلاروس الداعم لسوريا، مؤكدا على العلاقات الجيدة التى تربط بين البلدين، وقدم المبعوث السورى عرضا للأوضاع فى بلاده، وما تعرضت له البنية التحتية من خسائر وأضرار نتيجة الحرب، داعيا بيلاروس إلى المساهمة فى إعادة الاعمار.


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