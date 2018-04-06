المغرب يحذر من تحركات البوليساريو فى المنطقة العازلة بالصحراء الغربية

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حذرت الحكومة المغربية، الخميس ،مما اعتبرته محاولات من جانب جبهة البوليساريو "لتغيير الوضع القائم" بالمنطقة العازلة بالصحراء الغربية وقالت إن المغرب يرفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع فى المنطقة المتنازع عليها منذ أكثر من 40 عاما.

وقال رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى فى اجتماع الحكومة الأسبوعى "المغرب وأمام الانتهاكات التى تقوم بها جبهة الانفصاليين فى المنطقة العازلة، دق ناقوس الخطر وحذر من أى محاولة لتغيير الوضع القائم".

وأضاف "المغرب يرفض رفضا باتا وقاطعا فرض سياسة الأمر الواقع فى المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء كانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية" موضحا أن هذا الرفض يستند إلى القانون الدولى وإلى الاتفاقيات التى أبرمت فى هذا الشأن.

ويعتبر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات فى أفريقيا إذ ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسبانى منها فى عام 1975، وتشكلت الجبهة بعد ذلك بعام ورفعت السلاح مطالبة بانفصال الإقليم الغنى بالثروة السمكية والذى يعتقد أن به مكامن نفطية أيضا.

ولم تتوقف الحرب إلا فى عام 1991 حين تدخلت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وبعث العاهل المغربى محمد السادس، الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال فيها إن تحركات البوليساريو فى المنطقة "تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار وتنتهك القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وتقوض بشكل جدى العملية السياسية".