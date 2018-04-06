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الكرملين: سنبحث عن بديل لتطبيق تلجرام إذا لم نصل لاتفاق

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:54 م
الكرملين: سنبحث عن بديل لتطبيق تلجرام إذا لم نصل لاتفاق المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف


أ ش أ
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أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الكرملين يعتبر تطبيق المراسلات "تلجرام" ملائماً للاستخدام، لكنه أشار إلى إمكانية استخدام تطبيق بديل إذا لم تصل السلطات الروسية إلى توافق مع التطبيق فيما يخص الوصول إلى المراسلات الخاصة لمستخدميه .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة "إن هناك الكثير من تطبيقات المراسلات وتطبيق تلجرام ملائم للغاية للاستخدام، بما فى ذلك للتواصل مع الصحفيين". وأضاف "سيكون من المؤسف للغاية إذا لم يتم العثور على توافق مع موقع تلجرام، والقانون هو القانون، وإذا لم يتم احترام القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة سنبحث عن بديل يلبى احتياجاتنا على أفضل وجه " .

وفى السياق نفسه، أعلن المكتب الصحفى لمحكمة تاجانسكى فى موسكو، أن المحكمة تسلمت دعوى هيئة الرقابة الروسية فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا بشأن حجب "تلجرام" فى روسيا.

وقال المكتب لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة "ليس هناك قرارات إجرائية حول هذه الدعوة بعد، وتم نقل الدعوى للقاضي".

من جانبهم، أكد محامو "تلجرام" أنهم لم يستلموا حتى الآن دعوى هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات بشأن حجب التطبيق، وأنهم سوف يعدون احتجاجا عليها، مؤكدين ثبات موقف الموقع من مطالب جهاز الأمن الفدرالى الروسى لأنها غير قانونية وغير قابلة للتطبيق تقنيا.

وقال محامى "تلجرام" راميل أحمد علييف "نحن لم نر بعد الدعوى ولا نعلم إلى أى القواعد ترتكز هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات، وكيف سيتم النظر فى الدعوى"، مضيفا "بمجرد أن نستلم طلب الدعوى سنتمكن من تحديد التوجه، وكذلك تحديد محتوى الدفاع".

يذكر أن تلجرام هو تطبيق للتراسل الفورى، مجانى ومتعدد المنصات، ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل بما فى ذلك الصور والفيديوهات والوثائق عبر الهواتف المحمولة. وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى طالب الموقع بتوفير الوصول إلى المراسلات الخاصة للمستخدمين، الأمر الذى يرفضه الموقع ويعتبره غير دستورى وغير قانوني.


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دميترى بيسكوف

روسيا

تلجرام

أخبار العالم اليوم

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