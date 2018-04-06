الحريرى لـ"عون و"برى": نجاح مؤتمر "سيدر" دليل على التوافق السياسى بلبنان







(أ ش أ)

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريري، إن نجاح مؤتمر (سيدر) الذى استضافته فرنسا، اليوم الجمعة، لدعم الاقتصاد اللبنانى هو نجاح للتوافق السياسى فى لبنان ودليل جديد على ما يمكن أن يحققه هذا التوافق للمواطنين اللبنانيين عندما تتوافر إرادة النهوض بلبنان ومصلحته.

وذكر بيان للمكتب الإعلامى للرئيس الحريرى فى بيروت، أن ذلك جاء فى اتصال هاتفى للحريرى مع كل من الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث هنأهما بالنجاح الباهر الذى حققه مؤتمر (سيدر) .