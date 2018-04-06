الجيش السورى يستعد لهجوم جديد ضد داعش فى جنوب دمشق

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أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن القوات السورية تحشد جنودها منذ أيام قرب الأحياء التى يتواجد فيها "داعش" جنوب دمشق تمهيدا لعملية عسكرية تمكنها من بسط السيطرة على العاصمة.



وقال المرصد السورى - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، الخميس- إن التعزيزات العسكرية للقوات السورية مستمرة منذ يوم الأحد، تمهيدا لعملية عسكرية تنهى وجود التنظيم فى العاصمة ، موضحا أن التعزيزات قائمة من داخل العاصمة وخارجها.