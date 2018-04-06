الجيش السورى يستعد لهجوم جديد ضد داعش فى جنوب دمشق

الجيش السورى يستعد لهجوم جديد ضد داعش فى جنوب دمشقالجمعة، 06 أبريل 2018 04:02 ص
الجيش السورى- أرشيفية
إضافة تعليق
أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، أن القوات السورية تحشد جنودها منذ أيام قرب الأحياء التى يتواجد فيها "داعش" جنوب دمشق تمهيدا لعملية عسكرية تمكنها من بسط السيطرة على العاصمة.
وقال المرصد السورى - وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، الخميس- إن التعزيزات العسكرية للقوات السورية مستمرة منذ يوم الأحد، تمهيدا لعملية عسكرية تنهى وجود التنظيم فى العاصمة ، موضحا أن التعزيزات قائمة من داخل العاصمة وخارجها.
إضافة تعليق
مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة