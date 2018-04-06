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الجمعة، 06 أبريل 2018 04:09 م
خالد صلاح
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البنك الدولى يعد لبنان بـ 4 مليارات دولار لخمس سنوات

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:15 م
البنك الدولى يعد لبنان بـ 4 مليارات دولار لخمس سنوات الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون


أ ف ب
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أعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية فى البنك الدولى أن هذه المؤسسة ستقدم أكثر من 4 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشروعات استثمارية فى لبنان.

وكتبت جورجيفا على تويتر على هامش مؤتمر دولى لدعم اقتصاد لبنان فى باريس دون أن تحدد الشكل الذى ستكون عليه هذه المساعدات المالية، إن هذه الأموال ستدعم "النمو" و "إيجاد فرص عمل".


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