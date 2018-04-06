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الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع أذان الجمعة من الحرم الإبراهيمى

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:45 م
الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع أذان الجمعة من الحرم الإبراهيمى قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس، بالسابقة الخطيرة والانتهاك الجبان لحرية العبادة للمسلمين فى فلسطين، بمنع رفع أذان صلاة الجمعة من مآذن المسجد الابراهيمى.

وأكد ادعيس، فى تصريح له اليوم، أن تواصل الانتهاكات الاحتلالية فى المسجد الإبراهيمى وجواره، دلالة واضحة على مسلسل السيطرة الكاملة التى يحاول الاحتلال وقطعان مستوطنيه ممارستها على المسجد الإبراهيمى، والأماكن الدينية الإسلامية فى مدينة الخليل.

ودعا الشعب الفلسطينى للوقوف سدا منيعا فى وجه هذا الاحتلال الذى يحاول ضرب الهوية الدينية الإسلامية فى فلسطين، موجها نداء لإغاثة الأماكن الدينية فى فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمى.


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